Um homem foi atingido por disparos de arma de fogo em uma festa na Rua Santo Antônio, Maruim, na noite deste domingo.

De acordo com informações da polícia, a vítima estava dançando com uma mulher quando começou uma discussão com outro homem, que sacou uma arma e atirou.

Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado a um hospital.

Seu estado de saúde não foi atualizado.