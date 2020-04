Mesmo com recomendação para isolamento, políticos montealegrenses são flagrados em pré-campanha

Nem a incerteza de que teremos eleições ou não, nem a recomendação do Ministério da Saúde para ficar em casa, muito menos os decretos governamentais (decreto Nº 40.560) tem impedido que pré-candidatos continuem com suas “campanhas” em forma de reuniões.

As imagens foram amplamente divulgadas nas redes sociais e é possível identificar os pré-candidatos Doge de Paco Paco e Júnior Farias, além do também pré-candidato a prefeito, Acrísio Pereira em pleno descumprimento do que recomenda a OMS e o Ministério da Saúde, que é o ISOLAMENTO SOCIAL.

As sessões na câmara de Monte Alegre, assim como em todo país estão suspensas devido o COVID-19, porém isso não tem impedido que os políticos façam reuniões com direito a bebidas, abraços e contato direto com a população.

Em Sergipe vários casos de Coronavírus foram confirmados, além de 04 óbitos, mas ao que parece a ficha ainda não caiu para boa parte do mundo político que insiste em fazer pré-campanha de uma eleição ainda incerta.

A população espera que a classe política caia na real e se volte para o problema que é muito maior que a política.