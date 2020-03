Monte Alegre: Secretária de saúde esclarece situação de agentes e fala em combate ao Coronavírus

Em contato com a secretaria de saúde do município de Monte Alegre de Sergipe, fomos informados que estão trabalhando incansavelmente no combate a prevenção ao Novo Coronavírus.

Sobre a matéria veiculada na manhã deste sábado, a secretário nos informou que diuturnamente vem trabalhando para que os trabalhos com os agentes de endemias tenham ao máximo de proteção para que haja o menor risco de contaminação, afinal o dengue não espera.

Ainda de acordo com a Secretária, o município foi um dos primeiros no estado a tomar medidas no combate a prevenção a disseminação do novo coronavírus, com a assinatura de um decreto e a portaria de saúde pública, salientando a importância de os agentes orientarem os munícipes em relação ao Covid-19.

Em relação ao material de proteção, agentes já estão recebendo e continuaram na luta para que juntos possamos enfrentar esse inimigo invisível.

A Secretária Cristina nos mostrou um pouco de seu trabalho e o quanto está preocupada em cuidar da saúde da população.

Juntos vamos combater esse inimigo invisível e vamos sair dessa.

Maycon Fernandes/Jornalista