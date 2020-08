Mulher é assassinada a golpes de faca no município de Canindé

Um crime bárbaro ocorreu na manhã desta terça-feira,25, no município de Canindé do São Francisco.

De acordo com informações, uma mulher foi brutalmente assassinada a golpes de arma branca, quando estava andando com a filha. Ainda de acordo com informações, o autor do crime teria sido o vizinho da vítima conhecido como Cicero Alagoando.

A mulher era conhecida como Bebé da Modelo e o fato ocorreu nas proximidades do Bar dos Amigos. Ainda não se sabe sobre o que teria motivado o crime, a vítima foi atingida por pelo ao menos 6 facadas.