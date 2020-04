Mulher que morreu no Nestor Piva não foi acometida por coronavírus, apontam exames

De acordo com Alberto Jorge, porta-voz da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), exames realizados pelo Laboratório Central (Lacen) apontaram que a paciente que morreu no Hospital Nestor Piva, na Zona Norte de Aracaju (SE), não foi acometida por Coronavírus.

A informação foi divulgada na manhã desta quarta-feira, 1º.









Segundo Alberto, assim como descrito no laudo do IML, os exames do Lacen indicaram que Elaine Ferreira, 37 anos, morreu na última terça-feira, 31, em decorrência de problemas respiratórios, mas não foi infectada pelo Covid-19.

Fonte: D3 Noticias