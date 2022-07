Uma mulher teve o pé decepado após ser atropelada no município de Itabaiana. De acordo com informações, o fato ocorreu no último domingo quando dois veículos colidiram em uma via que dá acesso a rua Marechal Deodoro.

Um dos motoristas teria perdido o controle do veiculo e acabou invadindo a calçada, atingindo a mulher.

Ela foi socorrida por uma equipe da SAMU e encaminhada para o HUSE.