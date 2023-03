Noite de Oscar: Veja a lista completa dos vencedores da premiação de 2023

Melhor Filme: ‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’

Melhor Atriz: Michelle Yeoh – ‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’

Melhor Ator: Brendan Fraser – ‘A Baleia’

Melhor Direção: Daniel Kwan e Daniel Scheinert – ‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’

Melhor Montagem: ‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’

Melhor Música Original: ‘Naatuu Naatu’, do filme ‘RRR’

Melhor Som: ‘Top Gun: Maverick’

Melhor Roteiro Adaptado: ‘Entre Mulheres’

Melhor Roteiro Original: ‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’

Melhores Efeitos Visuais: ‘Avatar: O Caminho da Água’

Melhor Trilha Sonora: ‘Nada de Novo no Front’

Melhor Design de Produção: ‘Nada de Novo no Front’

Melhor Curta de Animação: ‘The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse’

Melhor Curta Documentário: ‘The Elephant Whisperers’

Melhor Filme Internacional: ‘Nada de Novo no Front’

Melhor Figurino: ‘Pantera Negra: Wakanda para Sempre’

Melhor Maquiagem e Penteados: ‘A Baleia’

Melhor Fotografia: ‘Nada de Novo no Front’

Além disso, foram indicados mas não venceram:

Melhor Filme: ‘Nada de Novo no Front’, ‘Avatar: O Caminho da Água’, ‘Os Banshees de Inisherin’, ‘Elvis’, ‘Os Fabelmans’, ‘Tár’, ‘Top Gun: Maverick’, ‘Triângulo da Tristeza’, ‘Entre Mulheres’

Melhor Atriz: Cate Blanchett – ‘Tár’, Ana de Armas – ‘Blonde’, Andrea Riseborough – ‘To Leslie’, Michelle Williams – ‘Os Fabelmans’

Melhor Ator: Colin Farrell – ‘Os Banshees de Inisherin’, Austin Butler – ‘Elvis’, Bill Nighy – ‘Living’, Paul Mescal – ‘Aftersun’

Melhor Direção: Martin McDonagh – ‘Os Banshees de Inisherin’, Steven Spielberg – ‘Os Fabelmans’, Todd Field – ‘Tár’, Ruben Östlund – ‘Triângulo da Tristeza’

Melhor Montagem: ‘Os Banshees of Inisherin’, ‘Elvis’, ‘Tár’, ‘Top Gun: Maverick’

Melhor Música Original: ‘Applause’, de ‘Tell it like a woman’, ‘Hold my hand’, de ‘Top Gun: Maverick’, ‘Lift me up’, de ‘Pantera Negra: Wakanda Para Sempre’, ‘This is life’, de ‘Tudo em todo lugar ao mesmo tempo’

Melhor Som: ‘Nada de Novo no Front’, ‘Avatar: O Caminho da Água’, ‘Batman’, ‘Elvis’

Melhor Roteiro Adaptado: ‘Nada de Novo no Front’, ‘Glass Onion: Um Mistério Knives Out’, ‘Living’, ‘Top Gun: Maverick’

Melhor Roteiro Original: ‘Os Banshees de Inisherin’, ‘Os Fabelmans’, ‘Tár