NOTA: Prefeito de Canindé desmente notícia sobre renúncia

NOTA PÚBLICA SOBRE A NOTÍCIA FALSA DE RENÚNCIA DO PREFEITO EDNALDO VIEIRA BARROS VEICULADO NOS PORTAIS DE NOTÍCIAS DA CAPITAL

A Prefeitura de Canindé de São Francisco/SE vem a público REPUDIAR a falta de ética e de profissionalismo da parte de alguns Portais de Notícias da capital Aracaju, ao divulgar a informação de que o prefeito Ednaldo Vieira Barros teria renunciado ao cargo de prefeito do município de Canindé de São Francisco. Essa notícia É FALSA! Informa ainda, que o prefeito Ednaldo da Farmácia continua no cargo de Chefe do Executivo Municipal, direito esse adquirido através do sufrágio universal obtido nas urnas.