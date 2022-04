O que são Fake News

As Fake News são definidas como notícias falsas que são publicadas através de veículos de comunicação como se fossem informações verdadeiras. Uma vez que esse tipo de texto, é produzido e tem a sua divulgação com a finalidade de legitimar determinado ponto de vista ou para prejudicar alguma pessoa em específico ou até mesmo um grupo seleto de pessoas que em sua maioria são figuras públicas.

Este tema tem crescido durante os últimos tempos e ganhou cada vez mais relevância na mídia e em nossa sociedade. Por terem enorme poder para viralizar, isto é, elas podem se espalhar de forma bastante rápida. As informações falsas fazem apelações para o emocional das pessoas, fazendo com que os materiais sejam consumidos sem ter a confirmação da veracidade de seu conteúdo.

A temática da redação sobre fake news nas redes sociais, é muito comum nos principais vestibulares da atualidade em todo o país. E este tema também aborda assuntos como a discussão de fake news e o papel da internet em transmitir informações, além de abordar a democratização das redes sociais com o acesso fácil para todas as pessoas.

Existe a notícia que já está pronta e por meio da tecnologia, da educação e da divulgação de informações falsas se tornaram um fenômeno dos dias de hoje. Alguns exemplos de fake news são:

Conteúdo enganoso: Emprego de mentiras para difamar um conteúdo ou uma pessoa

Conteúdo fora de contexto: Apesar do conteúdo ser verdadeiro, ele é compartilhado em um contexto diferente.

Apesar do conteúdo ser verdadeiro, ele é compartilhado em um contexto diferente. Manipulação de conteúdo: Apesar do conteúdo ser verdadeiro, ele é manipulado para enganar as outras pessoas intencionalmente.

As consequências das fake news na sociedade brasileira gerou um enorme impacto como por exemplo a disseminação de fake news no âmbito das redes sociais digitais, causando danos para as pessoas atingidas e por consequência, as suas famílias. Já que as notícias falsas, no Brasil, causam influências negativas para toda a sociedade.

As Fake News e os universitários

De acordo com alguns especialistas, ter acesso a um texto argumentativo sobre fake news ao ressaltar os perigos da desinformação e explicar quais são os seus verdadeiros riscos. Para o combate a fake news, a informação é fundamental para conseguir checar a credibilidade das notícias publicadas na internet.

Fazer uma dissertação ou uma redação sobre o tema é uma excelente opção para estudar o impacto na vida dos cidadão do Brasil. O principal exame do país para ingressar nas universidades, o ENEM, aborda esse tema, por meio de redações onde os estudantes devem empregar argumentos e trazer possíveis soluções baseadas no problema de fato.

Entender sobre as atualidades é essencial para que cada participante consiga realizar uma ótima prova de redação. Por essa razão, ter conhecimento como base para o texto, é de extrema importância uma vez que cada estudante tem que trazer para a sua redação os mais diversos fundamentos de como ele enxerga o mundo.

As Fake News são fomentadas por meio dos compartilhamentos. Por esse motivo, lembre-se de não passar nenhum tipo de informação sem ter a certeza absoluta de que é verdade. É preciso sempre ir atrás da fonte original da notícia.

Além de também poder atrapalhar o cotidiano da sociedade de modo geral, as Fake News fazem com que os estudantes cometam erros, em especial no momento da elaboração da redação durante a prova do vestibular, ao escrever sobre fatos que não tem relação nenhuma com a realidade.

Dicas para não cair em Fake News

Algumas dicas para escrever uma redação sobre como combater as Fake News podem fazer com que a população tenha mais consciência sobre o perigo que as notícias falsas causam e quais são as suas principais consequências.

O esclarecimento da população é essencial, pois a cada dia existem novas informações equivocadas. As informações, sejam elas corretas ou incorretas, podem, no caso do coronavírus, por exemplo, salvar vidas de pessoas ou até mesmo favorecer a doença e ou levar à morte.

A seguir, a introdução de dicas para não ser vítima das Fake News:

É fundamental ler a matéria toda, e não somente o seu título, uma vez que a Internet é uma fonte sem fim de informações. Por esse motivo, alguns editores usam títulos sensacionalistas para atrair e chamar a atenção dos leitores, mesmo que não reflitam sobre a matéria de fato.

Sempre é preciso checar as datas: uma vez que a notícia tem data de validade. Veja bem, as coisas mudam muito rápido e uma notícia que pode ter sido verdadeira quinze anos atrás, não necessariamente é verídica nos dias de hoje.