Operação Belo Positivo: Ação conjunta prende quatro investigados por homicídio em Ribeirópolis

A Delegacia de Ribeirópolis informou, nesta quarta-feira (8), que elucidou um homicídio e deu cumprimento a quatro mandados de prisão contra os envolvidos no crime, que ocorreu no dia 3 de outubro de 2022. A ação policial ocorreu no âmbito da Operação Belo Positivo, que foi deflagrada com o apoio do Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga), da Polícia Militar.

De acordo com o delegado Gregório Bezerra, no dia do crime, o ex-presidiário Antônio Carlos Barreto dos Santos, conhecido como “Galeguinho da Baixa Fria”, foi morto a tiros em frente a sua residência no centro da cidade de Ribeirópolis.

“A Polícia Civil iniciou uma investigação para identificar os autores do fato criminoso e, com a apreensão da arma de fogo utilizada para executar a vítima, foi possível fazer o confronto balístico através de perícia especializada realizada pelo Instituto de Criminalística, o que possibilitou a identificação dos suspeitos”, detalhou.

A operação policial foi batizada de “Belo Positivo” em razão da perícia no âmbito da balística forense ter positivado em todos os materiais questionados coletados no local do crime.

“Dessa forma, diante de todo o arcabouço probatório construído para elucidação do crime, a Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Ribeirópolis representou pela prisão cautelar dos suspeitos ao Poder Judiciário, o que foi prontamente deferido com o parecer favorável do competente membro do Ministério Público”, informou o delegado.

Com a deflagração da operação policial, após o cumprimento de mandado de prisão em de um dos suspeitos, os outros três se entregaram na Delegacia de Ribeirópolis, nessa terça-feira (7), acompanhados de seus respectivos advogados, onde foi dado cumprimento aos mandados de prisão. eles já se encontram à disposição da Justiça.