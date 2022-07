Operação conjunta resulta na prisão de dois suspeitos por tráfico de drogas em Itaporanga D’Ajuda

Uma operação conjunta entre as Polícias Civis e Militar de Itaporanga D’Ajuda resultou na prisão de dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no município. Assim, Alessandro dos Anjos Santos, conhecido como “Baby Gordo”, e José Elielson de Jesus Santos foram presos na manhã desta sexta-feira, 15, em Itaporanga. A operação visa combater o tráfico de drogas no local.

De acordo com informações policiais, José Elielson foi detido em cumprimento a mandado de prisão preventiva. Há pouco mais de um mês, sua esposa foi presa por tráfico de drogas, quando flagrada com uma quantidade de maconha.

Após a investigação mostrar que o homem agia em conjunto com a esposa, a Polícia Civil pediu à Justiça a prisão do investigado, e foi atendida.

O outro detido na ação é Alessandro, que já havia sido preso em flagrante por tráfico de drogas e possuía uma extensa ficha criminal. Ao cumprir mandado de busca de apreensão na casa do suspeito, os policiais encontraram uma certa quantidade de maconha.

Durante a operação, a polícia recebeu a informação de que Rivaldo Silva Costa, conhecido como Nego Vado, também investigado por tráfico de drogas, estaria em sua residência, no Assentamento Canãa, em Itaporanga, em posse de arma de fogo e grande quantidade de entorpecentes.

Os policiais foram até o local e, ao chegar, avistaram Rivaldo, que tentou atirar nos agentes. No revide, o suspeito foi atingido. Os policiais prestaram socorro a Rivaldo, que não resistiu e morreu.

Na casa de Rivaldo foram apreendidos maconha e cocaína, e vários pinos plásticos utilizados para acondicionar cocaína.

A operação contou com o apoio da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) da Polícia Militar.