Operação desarticula grupo envolvido com tráfico de drogas no agreste

Policiais civis e militares deflagraram na manhã desta quinta-feira, 15, uma operação conjunta nos municípios de Campo do Brito e Macambira. Ação é fruto de investigação da Delegacia de Campo do Brito sobre um grupo criminoso envolvido com o tráfico de drogas e que agia em parte do agreste sergipano.

Ao final da operação, 27 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. 13 pessoas foram presas, como furto do cumprimento de mandados de prisão. Dois investigados e envolvido com o tráfico de drogas na região reagiram à chegada das equipes policiais e morreram em confronto.

De acordo com o delegado Murilo Gouveia, veículos e uma quantidade de entorpecentes, dinheiro, arma de fogo, munições também foram apreendidos durante os cumprimentos dos mandados nos alvos que foram fruto da investigação.

A Operação contou com o apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), da Coordenadoria das Delegacias do Interior e de equipes da Polícia Militar.