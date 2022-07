Operação no Compajaf encontra buraco que poderia ser utilizado para possível fuga de detentos

Na terça-feira (05), a Secretaria da Justiça, do Trabalho e da Defesa do Consumidor (Sejuc) realizou uma operação no Complexo Penitenciário Antônio Jacinto Filho (Compajaf), onde foi encontrado um buraco que poderia ser usado para fuga. A ação foi operacionalizada pela Polícia Penal de Sergipe.

A operação se tratou de uma revista estrutural no Pavilhão C, após o Núcleo de Inteligência Penal (NIP) do Departamento do Sistema Penitenciário (Desipe) informar da possibilidade dos internos estarem planejando uma fuga. O buraco encontrado foi iniciado a partir da queima da parede, como forma de destemperar o concreto para facilitar a abertura do buraco na cela 110.

O pavilhão em questão abriga cerca de 166 presos sentenciados e, ainda na última semana, em revistas preventivas realizadas pela direção da unidade, foram encontradas 34 armas brancas, feitas com barras de ferros retiradas das grades das celas. Esses artefatos também eram utilizados pelos presos na escavação.

De acordo com a direção do COMPAJAF, ações como essa objetivam prevenir e combater possíveis fugas, motins ou rebeliões.

“O objetivo dessas inspeções é trabalhar de maneira preventiva, a fim de evitar e desarticular as ações de subversão à ordem. Continuaremos atuando para manter a unidade segura e estável”, afirma a direção.