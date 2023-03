Operação Oleiro: Ação conjunta combate tráfico de drogas e homicídios em Canindé

Foi deflagrada, na manhã desta terça-feira (14), a Operação Oleiro, em Canindé de São Francisco. A ação policial tem como objetivo cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão em torno de investigação sobre o tráfico de drogas e homicídios na região do bairro Olaria, em Canindé. Como resultado da operação, até o momento, quatro mandados de prisão foram cumpridos e uma prisão em flagrante foi registrada. Armas de fogo, drogas e radiocomunicadores foram apreendidos.

De acordo com as informações policiais, ao todo são 20 decisões judiciais a serem cumpridas na operação, das quais nove são de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão.

No âmbito da prática do tráfico de drogas, os investigados tinham uma disputa territorial pela localidade da venda do entorpecente, o que gerava outros crimes como homicídios.

De acordo com o delegado Douglas Lucena, o nome da operação faz alusão ao bairro onde foi deflagrada a ação policial. “O nome faz referência ao bairro Olaria, situado aqui na cidade de Canindé de São Francisco”, acrescentou.

A investigação foi conduzida pela Delegacia de Canindé de São Francisco e contou com o apoio do Batalhão de Caatinga (BPCaatinga), Grupamento Tático Aéreo (GTA), 4° Batalhão da Polícia Militar (4° BPM), Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e delegacias de Nossa Senhora da Glória, Monte Alegre, Campo do Brito e Porto da Folha, Coordenadoria de Polícia Civil do Interior e Companhia Independente de Policiamento com Cães.