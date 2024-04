Foi deflagrada a Operação Regresso, na manhã desta terça-feira, 16, com o objetivo de combater crimes de homicídio na região agreste de Sergipe. A operação é fruto de investigação da Delegacia de Ribeirópolis e contou com o apoio do 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM), do Batalhão de Caatinga (BPCaatinga) e do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam). Na ação policial, um investigado foi identificado no município de Ribeirópolis.

De acordo com o delegado Gregório Bezerra, responsável pela investigação, o suspeito era egresso do sistema prisional com um vasto histórico de crimes de homicídio. “E quando saiu da cadeia voltou a delinquir assassinando mais duas pessoas na cidade de Ribeirópolis em janeiro de 2022”, explicou.

A Delegacia de Ribeirópolis representou por mandados de prisão e de busca e apreensão contra o suspeito, o que foi deferido pelo Poder Judiciário com o parecer favorável do Ministério Público local.

O investigado, um homem de 30 anos, era conhecido na região pela violência que utilizava para matar as vítimas. Ele atirava nas vítimas e depois as golpeava com faca.

Durante a operação policial, o investigado resistiu à prisão e entrou em confronto com as equipes policiais. Ele foi atingido, socorrido, mas não resistiu e veio a óbito.