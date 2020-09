Os principais rivais do Fiat Palio

Fiat Palio e Volkswagen Gol sempre tiveram disputas acirradas no mercado brasileiro. Na linha de 2010, a disputa ficou ainda mais acirrada. Isso ocorre porque o Palio ELX tem um front-end reestilizado (herdado de Siena) e uma gama de motores atualizada. A Fiat encontrou uma estratégia para reduzir a vantagem do Gol sobre o Palio, já que o modelo Volkswagen vendeu mais que o compacto italiano.

Então nada melhor do que um carinho aqui, outra mudança ali para chamar novamente a atenção dos consumidores. O novo modelo do Palio chegou com um visual mais moderno. Os faróis ficaram mais angulares, tornando a frente mais bonita. Porém, a traseira ainda tinha esse aspecto muito estranho, que só foi melhorado na nova geração do Palio (Novo Palio, lançado em 2011).

Por outro lado, o Volkswagen Gol continuou a se destacar do modelo Fiat. Finalmente ganhou sua quinta geração em 2008, o que fez com que os olhos nas ruas se abrissem e não precisasse abusar do cromo (como no Palio) ou de outros aparelhos para ser um carro elegante. A geração do Palio é igual à introduzida em 1996, mas com as mudanças oportunas necessárias para se manter apto para o mercado. O Gol é resultado de um design mais novo e dá a impressão de um modelo melhor, pelo menos na parte frontal do corpo. Atrás dele voltamos à realidade: ele é popular. Então, vamos passar para as comparações entre Palio e Golem. O modelo italiano recebeu um farol duplo parabólico, mas o Gol também. Além disso, o acabamento interno oferece uma qualidade semelhante em ambos, com uma ligeira diferença para o Palio, pois tem uma superfície de tecido maior na porta.

O design da cabine do Volkswagen Gol é mais moderno do que o do Fiat Palio. Para se ter uma ideia, devido ao design antigo, as entradas de ar centrais do Fiat são muito baixas e podem até congelar a mão do motorista ao mudar de marcha. Com Gol, os controles são mais fáceis.

A cabine do Gol também é um pouco mais espaçosa devido à distância entre eixos um pouco mais longa. No entanto, você não sentirá grandes diferenças. Também deve ser mencionado que o Palio está mais bem equipado. Ele sai da fábrica, entre outros com direção hidráulica, encosto de cabeça para três pessoas no banco traseiro, computador de bordo. Os airbags opcionais e freios ABS são oferecidos em ambos os modelos.

Em termos de motores, o Palio ganhou alguns cavalos com o 1.4 Fire a 86cv, mas ainda falta pouco para acompanhar o Golem, que tem 104cv no seu 1.6 8V. Você acha que o poder não importa e o torque é importante? Bem, Palio tem 12,5 kgfm e Gol 15,6 kgfm. Essa é uma vantagem clara da Volkswagen sobre a Fiat. Em ambos os casos, o motor é combinado com uma caixa manual de cinco marchas e tração dianteira.

Por este motivo, o Volkswagen Gol oferece um desempenho mais satisfatório. Acelera de 0 a 100 km / h em 12 segundos e atinge velocidade máxima de 176 km / h. Porém, o Fiat Palio também passa no mesmo teste em treze segundos e possui uma velocidade por volta de 157 km / h. Você pode ver que o Volkswagen Golf é mais potência de “reserva”. Essa reserva contribui para a ultrapassagem.

Além disso, a Gol sofre um pouco menos quando o ar-condicionado está ligado, pois neste caso o sistema recebe um pouco menos de potência do motor, apenas o cavalo que anda bebe. Palio é mais econômico que Gol. Nas estradas com etanol, atinge 11,9 km / l de combustível, enquanto o Gol alcança 9,9 km / l nas mesmas condições.

Além disso, a Volkswagen Gol ganha o Fiat Palio por uma suspensão melhor calibrada, bem como por uma marcha com embreagem mais macia e precisa, característica dos carros alemães, por outro lado, a suspensão do Palio é um pouco mais macia, o que prejudica o conforto. No entanto, como o Gol está melhor calibrado, a Volkswagen está gostando do passeio e a comparação não foi feita entre o Palio ELX 1.8, que é significativamente mais potente que o Gol 1.6 devido à faixa de preço.

De modo geral, o Volkswagen Gol se posiciona como uma opção melhor do que o Fiat Palio. Pois, proporciona maior conforto, um motor mais potente e um design mais moderno como um todo. Vale ressaltar que ainda é produzido enquanto o Palio não é mais produzido. Porém, se você está procurando um popular mais bem equipado, o Palio é melhor. Ele atenderá aos seus gostos e necessidades. E caso ainda nenhum dos dois modelos te agrade você pode optar por um HB20 que é um dos mais populares nos dias atuais.

Gostou desse artigo? compartilhe em suas redes sociais para que mais pessoas saibam quais são os principais rivais do Fiat Palio!