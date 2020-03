PC cumpre mandado de prisão contra suspeito de violência doméstica em Poço Redondo

Equipe da Delegacia de Polícia Civil da cidade de Poço Redondo cumpriu um mandado de prisão contra um homem acusado de violência doméstica no Povoado Santa Rosa do Ermírio, no final da tarde da última terça-feira, 10.

Segundo o delegado Fábio Santana, a equipe recebeu a informação de que um indivíduo que teria contra ele um mandado de prisão preventiva pela Lei Maria da Penha, estaria no Povoado Santa Rosa do Ermírio em Poço Redondo. O deslocamento até o local foi realizado e obtiveram êxito em efetuar a prisão.









O suspeito identificado como Roberto Carlos da Silva, 37, tinha descumprido uma medida protetiva. O acusado teve o mandado de prisão expedido e cumprido na terça-feira. Ele está à disposição da justiça da Comarca de Poço Redondo.

SSP