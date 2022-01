PC de Cristinápolis e Tomar do Geru cumprem mandado por ato infracional semelhante a roubo

Nesta quinta-feira (6), policiais civis de Cristinápolis e Tomar do Geru divulgaram o cumprimento do mandado de semiliberdade de um adolescente pela participação num ato infracional semelhante a roubo, com uso de arma de fogo, ocorrido em um estabelecimento comercial no município de Tomar do Geru. O jovem foi localizado esta semana, no estado baiano.

Após a ação contra o comércio, a equipe da Polícia Civil , coordenada pelo delegado Josenildo Brito, realizou diligências investigativas, e chegou à participação do adolescente. Esta semana, os agentes se deslocaram até a cidade de Rio Real, no estado da Bahia, para o cumprimento do mandado referente ao ato ocorrido em maio de 2021.

O suspeito fica à disposição da Justiça. A polícia segue destacando a importância de denúncias para ajudar a solucionar atos como este, através do Disque -Denúncia, pelo número 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.