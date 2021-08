PC e PM recuperam objetos roubados em Poço Redondo

Na manhã de segunda-feira, 23, no município de Poço Redondo, equipes das Polícia Civil e Militar identificaram e localizaram um suspeito de praticar arrombamento e furto a uma residência da cidade de Monte Alegre de Sergipe.

Segundo as equipes policiais, José Rinaldo da Silva, popularmente conhecido como “Fofão”, foi detido no Povoado Santa Rosa do Ermírio, em Poço Redondo, após a averiguação de imagens das câmeras de segurança e levantamentos da PC. Com o suspeito, foram encontrados uma televisão, um machado, uma serra e uma faca, entre outros objetos menores.

Todos os itens foram recolhidos pelas equipes das Polícias Civil e Militar e devolvidos à vítima imediatamente. Rosivânio já havia sido condenado por roubo anteriormente e, por não estar em situação de flagrante no ato da prisão, não permaneceu detido e cumpre pena no regime semiaberto. O homem foi conduzido à delegacia local e está à disposição da Justiça.