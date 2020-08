PC prende suspeito e recupera automóvel furtado no município de Monte Alegre

Nessa quinta-feira, 6, policiais civis da Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória prenderam Hélio dos Santos Feitoza e recuperam o veículo furtado na cidade de Monte Alegre, interior sergipano. A ação criminosa aconteceu após uma negociação entre os envolvidos.

Segundo informações do delegado Eurico Nascimento, a vítima, Luiz Alberto de Souza, vendeu um motor e uma caixa de marcha veicular para o suposto comprador, Hélio, que deixou um automóvel como garantia da compra. Dias após a negociação, Hélio subtraiu o carro da frente da casa da vítima, antes de efetuar o pagamento do valor combinado. Sem saber do envolvimento do suspeito, Luiz registrou a ocorrência de furto.

Após investigações, Hélio foi identificado como autor do crime e localizado pela equipe policial. O veículo foi apreendido e o suspeito encaminhado à delegacia regional.

