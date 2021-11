Pelotão Ambiental da Polícia Militar e Ibama combatem crimes ambientais em diversos municípios sergipanos

- Advertisement -

Com o objetivo de fiscalizar e combater as diversas modalidades de crimes ambientais, o Pelotão de Polícia Ambiental (PPAmb) da Polícia Militar e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) realizaram, entre os dias 1º e 5 de novembro, uma ação conjunta em diversos municípios das regiões Centro-Sul e Sertão sergipano.

As áreas fiscalizadas foram predeterminadas pelo Ibama, a partir de denúncias recebidas pelo Órgão. Como parte da estratégia de fiscalização, a Polícia Militar, por meio do Pelotão Ambiental, foi responsável pela lavratura dos Termos Circunstanciados, enquanto os fiscais do Ibama aplicaram as sanções administrativas nos casos de flagrante delito.

Foram apreendidos um trator de esteira, um caminhão, dezenas de pássaros silvestres, além de uma quantidade significativa de madeira extraída do bioma Caatinga.

Como resultado, cinco Termos Circunstanciados precisaram ser confeccionados, para que os infratores respondam por crime ambiental nos Juizados Especiais Criminais de seus respectivos municípios.