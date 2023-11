Militares da Força Tática do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) apreenderam 120 pinos com cocaína, no Povoado Rio das Pedras, município de Itabaiana. Um homem foi detido sob a suspeita de tráfico de drogas, durante a ocorrência registrada na tarde da última segunda-feira, 20.

Os policiais realizaram o flagrante no momento em que patrulhavam em busca de uma motocicleta em situação de apropriação indébita. Ao localizarem o veículo suspeito, os militares também encontraram uma bolsa contendo os 120 pinos de cocaína, que havia sido abandonada pelo condutor do veículo.

Diante dos fatos, o motociclista foi conduzido à Delegacia Regional de Itabaiana.

Fonte: Ascom PM/SE