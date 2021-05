PM apreende arma após troca de tiros com suspeitos de tráfico no Bairro Olaria em Canindé de São Francisco

Policiais Militares do 4º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Sergipe realizavam patrulhamento no Bairro Olaria, na cidade de Canindé de São Francisco, região do Sertão, quando ouviram barulhos semelhantes a disparos de arma de fogo.

De imediato a Guarnição deslocou-se a rua 02, na parte de baixo, quando avistaram três pessoas em atitude suspeita. Ao se aproximar para realizarem a abordagem, a equipe foi recebida com disparos de arma de fogo.

A equipe policial reagiu à injusta agressão, momento em que os suspeitos empreenderam fuga sentido um riacho. A Guarnição avançou no intuito de localizar os elementos, momento em que foi verificado um suspeito com ferimentos de arma de fogo.

Na ação policial foi apreendida uma arma de fogo calibre .38 com quatro munições deflagradas. O menor foi socorrido e encaminhado com vida ao Hospital Municipal Haydeê de Carvalho Leite Santos, posteriormente transferido, não resistindo aos ferimentos evoluiu a óbito.

O menor informou à polícia que estava na companhia de dois amigos, conhecidos como “Bebê” e “Magrão” a procura de outros elementos que haviam os ameaçado pela disputa do comando do tráfico de drogas.

Os suspeitos que conseguiram fugir já foram presos pelas equipes de Segurança Pública por tráfico e assaltos realizados no município de Canindé de São Francisco.

Ainda de acordo com a Polícia, há uma grande disputa por tráfico de drogas e as guarnições recebem diariamente denúncias, além de frequentemente realizarem a apreensão de drogas no bairro.

4º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Sergipe