PM apreende jovem com mandado de internação em aberto no município de Poço Redondo

Policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) apreenderam, na tarde dessa terça-feira (4), um jovem que estava com mandado de internação provisória em aberto no município de Poço Verde.

As equipes do 4º BPM realizavam rondas de rotina no Bairro São José, quando avistaram um jovem em atitude suspeita.

Durante a abordagem, os agentes descobriram que, contra ele, havia um mandado de internação provisória expedido pela Comarca de Poço Redondo.

O infrator foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Canindé de São Francisco, onde foram tomadas as medidas legais.