PM apreende mais de R$ 1,2 milhão no baú de um caminhão na rodovia SE-230 em Nossa Senhora da Glória

Nesse último domingo, 18, uma ação policial da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac) resultou na apreensão de mais de R$ 1,2 milhão em espécie, no município de Nossa Senhora da Glória, Alto Sertão de Sergipe. O dinheiro era transportado em um caminhão baú.

De acordo com informações, no final da manhã, a equipe realizava uma ação policial na Rodovia SE-230, no município de Nossa Senhora da Glória, quando abordou um caminhão baú, placa PCC0E35, em atitude suspeita. Na abordagem, os policiais apreenderam R$ 1.204.657,00 reais em espécie dentro de duas caixas, que estavam no veículo.

Ao ser questionado sobre a origem do dinheiro, o motorista informou que havia vendido uma carga de cigarro na cidade de Caruaru (PE), e levava o dinheiro para a cidade de Itabaiana, no Agreste de Sergipe, a fim de comprar dois caminhões.

Diante dos fatos, o envolvido e o dinheiro apreendido foram encaminhados à Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória. Após lavrado o flagrante, foi montada uma operação de escolta até a cidade de Aracaju.