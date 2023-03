PM apreende veículo com sinais de adulteração em Poço Redondo

Nessa última quarta-feira, 15, policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Militar recuperaram um veículo com sinais de adulteração no Povoado Santa Rosa do Ermírio, municpio de Poço Redondo.

A guarnição realizava patrulhamento pelo município quando visualizou uma CG 125 com a placa incompleta. Durante a abordagem, foi constatado que a numeração do chassi estava raspada, impossibilitando assim a consulta dos dados cadastrais do veículo.

A motocicleta foi recolhida à delegacia de Santa Rosa do Ermírio para a adoção das medidas cabíveis