Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra homem investigado por comercializar veículos roubados

As Delegacias de Boquim e Pedrinhas, como parte da 2° fase da Operação Duas Rodas, cumpriram um mandado de prisão preventiva contra um homem empresário do ramo automobilístico, investigado por comercializar veículos na região do Centro-Sul de Sergipe. Os veículos foram roubados em diversas cidades de outras regiões do estado.

As investigações sobre estes crimes começaram em janeiro deste ano por meio da Divisão de Crimes contra o Patrimônio da Delegacia Regional de Itabaiana. A investigação foi coordenada pelo delegado Josenildo Brito

Na Operação Duas Rodas, 10 motocicletas foram recuperadas. Todos os veículos foram comercializados pelo suspeito e tinham restrição de roubo. Dessa forma, a perícia conseguiu localizar as motos e fazer as entregas aos respectivos donos.

Segundo informações da polícia, obtidas no processo investigativo, essas motos eram vendidas como veículos de leilão e entregues aos receptores com placas inexistentes a partir de numerações adulteradas ou suprimidas. Além disso, os veículos não possuíam notas fiscais.

O delegado Josenildo Brito orienta para a população que carros e motos de leilão, quando são destinados à sucata, só podem ser adquiridos por empresas e somente tem licença para sair do depósito e serem desmontados. Ele ressalta que veículos de leilão não podem voltar a circular pelo trânsito e explica ainda que quem estiver envolvido em negociação destes veículos podem responder criminalmente por receptação ou adulteração de placas ou chassis.

A Polícia Civil reforça a importância da participação da população nos processos investigativos e pede que qualquer informação sobre estes ou outros crimes sejam repassadas à polícia pelo Disque-Denúncia (181). O sigilo da fonte é garantido.