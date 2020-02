PM convida vítimas de assaltos para reconhecer produtos furtados

A polícia militar do 7º BPM em Lagarto, sob o comando do coronel Arthur, vem realizando um intenso combate de furtos e roubos de motocicletas e estabelecimentos comerciais na sede e nos povoados do município.

Esse trabalho tem dado resultado, já que diariamente, pelo menos duas motos são recuperadas pelos militares que, imediatamente, as levam para a delegacia de Lagarto para os procedimentos cabíeis.









Nesta quinta-feira (27) os militares prenderam uma dupla suspeita de diversos assaltos na cidade. No momento da abordagem os suspeitos, que estavam com a arma carregada, não reagiram.

Por conta disso, o coronel Arthur solicitas às vitimas que comparecem à delegacia de Lagarto para reconhecimento de seus produtos e assim, auxiliar a polícia na identificação dos assaltantes.

Com informações do subtenente Heliomarto Rezende