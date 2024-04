Militares do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (Bpati) prendem homem com mandado de prisão em aberto. O fato aconteceu na cidade de Itabaiana, nessa segunda-feira (08).

Durante patrulhamento, a equipe do Bpati recebeu a denúncia de que havia um homem transitando utilizando tornozeleira eletrônica. Deste modo, os policiais procederam com a consulta ao banco de dados e constataram que havia um mandado de prisão contra o suspeito.

Assim, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia Plantonista.

Com informações da Ascom PM/SE