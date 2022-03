PM cumpre primeira reintegração de posse de 2022

A Polícia Militar do Estado de Sergipe, por meio dos integrantes do Grupo de Gestão de Crises e Conflitos (GGCC), cumpriu o primeiro mandado de reintegração de 2022, de forma pacífica e sem emprego de tropa especializada. A ação ocorreu na manhã dessa segunda-feira, 28, no Assentamento Bom Jardim II, município de Monte Alegre.

A propriedade estava ocupada irregularmente há oito meses e o mandado judicial de reintegração de posse foi recebido pelos policiais militares do GGCC no início do mês de março. Por se tratar de uma demanda não relacionada a movimentos sociais, os policiais iniciaram as tratativas para que a família ocupante da área, desocupasse a propriedade de 40 tarefas. Com a decisão judicial em mãos, o GGCC juntamente com o oficial de justiça responsável pela demanda, deslocaram-se até a propriedade para comunicar o prazo de saída voluntária do terreno e foram surpreendidos com o imóvel totalmente desocupado.

Conforme o auxiliar do GGCC, cabo Anderson Teinassis, essa foi a primeira reintegração do ano de 2022 e aconteceu pacificamente sem emprego de tropa. “O diálogo é uma ferramenta importante utilizada pelo GGCC para argumentação e convencimento no cumprimento das decisões judiciais de reintegração de posse. Desta forma, obedecemos à Justiça, fazemos nosso papel social de ouvir e buscar soluções pacíficas e úteis aos envolvidos e conduzimos a ação de modo gentil e respeitoso, acolhendo o direito das pessoas”, destacou o militar.

