Nessa última sexta-feira (8), policiais da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar apreenderam 8 aparelhos de telefonia celular da marca Iphone, pós rastrear um dos telefones, no Bairro Soledade, em São Cristóvão .

A PM recebeu a denúncia de uma das vítimas, que acionou os militares após constatar que seu aparelho, roubado no dia 21 do mês anterior, havia sido ligado.

Ela informou que a localização apontava que o aparelho estava no Bairro Tijuquinha, em São Cristóvão. Os policiais iniciaram o rastreamento do telefone, que estava em deslocamento. No momento em que foi encontrado, estava já no Bairro Soledade.

O suspeito foi abordado sentado na calçada de sua residência, ainda com a aparelho nas mãos. Um homem que estava na casa, e foi identificado como padrasto do suspeito, colaborou com a PM. Ao ser solicitado a ele os documentos do jovem, ele convidou os policiais a entrarem na residência, o que possibilitou a busca de outros sete aparelhos da mesma marca, e cinco carregadores compatíveis.

A ocorrência foi encaminhada para a Deplan, para que fossem tomadas as medidas cabíveis

