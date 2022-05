PM efetua prisão por porte ilegal de arma em Riachão do Dantas

Na tarde do último domingo (15), policiais militares da Força Tática do 11º Batalhão prenderam um homem por porte ilegal de arma no município de Riachão do Dantas. A prisão aconteceu após denúncias de populares.

Os policiais realizavam rondas em áreas rurais de Tobias Barretos, em trechos limítrofes com o município de Riachão do Dantas, quando foram acionados por populares, informando haver um homem armado num bar do Povoado Palmares.

Quando os policiais chegaram no bar, o suspeito tentou fugir, adentrando o estabelecimento, mas foi cercado pelos PMs e se rendeu, após jogar sua arma ao chão. A arma apreendida era uma garruncha calibre .22 com duas munições. O suspeito foi detido em seguida.