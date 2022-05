Polícia Civil de Umbaúba prende autor de homicídio que estava foragido há mais de 20 anos

Nesta segunda-feira (16), policiais civis do município de Umbaúba efetuaram a prisão de Luciano Freire dos Santos, investigado pelo crime de homicídio qualificado contra Ângela Maria Viana dos Santos. O delito aconteceu no ano 2000. O suspeito matou Ângela, que era sua companheira na época, com golpes de arma branca semelhante a uma foice. A vítima estava no sexto mês de gestação.

Após longas investigações feitas pelas autoridades policiais na época dos fatos, foi expedido o Mandado de Prisão Preventiva do suspeito, que encontrava-se foragido até então.

As novas investigações do caso começaram após o TJSE, verificando os prazos prescrionais, ter solicitado informações ao Instituto de Identificação, por já ter tentado consegui-las com variados órgãos públicos, como INSS, Caixa, Ministério da Saúde, TRE e Detran, e não ter êxito.

“A partir de então, o Instituto passou a verificar a qualificação suposta para o autor e realizar consultas nos diversos sistemas de informação disponíveis. Sem conseguir sucesso, passou-se às buscas manuais nos arquivos do Instituto. Foi então que detectou-se a ficha de Identificação do RG, expedida em 06 de novembro de 1995, e que continha os dados do autor com uma filiação divergente da presente no mandado de prisão”, citou Jenilson Gomes, diretor do Instituto.

Sabendo disso, o Instituto acionou a Delegacia de Umbaúba, e repassou as novas informações, em conjunto com a foto do suspeito. Daí então, foram iniciadas diligências e os policiais conseguiram informações sobre o possível paradeiro do suspeito, vindo a utilizar a foto, para certificar-se.

Segundo o delegado Gustavo Mendes, desde o dia 11 de maio deste ano, agentes da Superintendência da Polícia Civil (SUPCI) empreenderam diligências nos Povoados Campinhos e Dois Riachos, com o intuito de buscar maiores elementos informativos a respeito do homem, que acabou sendo devidamente localizado e detido, especificamente na rodoviária do município.

O investigado está à disposição do Poder Judiciário da Comarca de Umbaúba, e será deslocado para Aracaju, onde ocorrerá o processo de identificação criminal, em virtude de não ter tirado nenhum documento nos últimos 27 anos, desde a emissão do RG, em 1995.

