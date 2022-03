PM participa de operação conjunta com o Ibama no Rio São Francisco

Durante os dias 21 a 25 de fevereiro, policiais do Pelotão de Polícia Ambiental (PPAMB) participaram de uma operação conjunta com fiscais do Ibama no Rio São Francisco.

Tendo como base da operação o município de Canindé do São Francisco, as equipes pernoitavam e seguiam pelo Rio São Francisco, percorrendo municípios vizinhos utilizando embarcação.

O principal objetivo era fiscalizar o período conhecido como Piracema, que é o movimento de migração dos peixes durante a sua fase de reprodução, em que eles se deslocam do sítio de alimentação até o lugar onde realizam a desova.

Durante a operação, além de diversos petrechos proibidos de pesca, foram apreendidos mais de 50 pássaros silvestres mantidos em cativeiro de maneira ilegal, além de uma arma de fogo tipo espingarda, no Povoado Bom Sucesso, em Poço Redondo. Também foi lavrado um Termo Circunstanciado por crime ambiental de cativeiro de pássaros silvestres.

