PM prende dupla suspeita de tráfico de drogas em Itabaiana

Policiais militares do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam), lotados no 3º BPM, prenderam dois homens suspeitos de tráfico de drogas no município de Itabaiana, na região Agreste do estado. O flagrante aconteceu na noite de quinta-feira (29).

As equipes do Getam receberam a informação de que havia dois homens comercializando drogas no Bairro Campo Grande.

Enquanto averiguavam a denúncia, os policiais visualizaram os suspeitos próximo a um caminhão, que estava estacionado na Avenida Pedro Teles Barbosa.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Logo que percebeu a aproximação dos policiais, os homens jogaram uma bolsa em baixo do veículo e tentaram fugir do local.

Apesar disso, os militares conseguiram interceptar a dupla e evitar a fuga.

Na sacola dispensada anteriormente, os agentes apreenderam 49 pedras de crack, uma bucha de maconha, três cachimbos e várias cédulas de 20, 10, 5 e 2 reais.

Os suspeitos foram presos e encaminhados à delegacia para a formalização do flagrante.