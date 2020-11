PM prende egresso do sistema prisional sob posse ilegal de arma de fogo e apreende drogas no loteamento Pantanal

Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) efetuou, no loteamento Pantanal, na última terça-feira, 24, a prisão de José Lucas Souza da Conceição, 29 anos, que possui passagens pelo sistema prisional por tráfico de drogas, com um revólver calibre .38. Após informações passadas pela população, os policiais apreenderam, em outra localidade do mesmo loteamento, 1kg de maconha, 1kg de crack, 1kg de cocaína, uma balança de precisão e diversos pinos vazios para acondicionamento de material entorpecente.

Durante patrulhamento tático motorizado pela região do loteamento Pantanal, militares do BPRp notaram que um indivíduo, ao notar a presença policial, empreendeu fuga. Diante da reação suspeita, um acompanhamento policial foi iniciado e o suspeito interceptado em uma residência.

O suspeito e o local passaram por buscas e um revólver calibre .38 foi encontrado. Durante os procedimentos realizados pela Polícia Militar, populares informaram que suspeitos que estavam em um terreno baldio, próximo da ocorrência, quando notaram a movimentação policial, empreenderam fuga.

Uma outra equipe da Radiopatrulha deslocou-se até o terreno baldio, realizou uma varredura e localizou um quilo de maconha, um quilo de crack, um quilo de cocaína, uma balança de precisão e diversos pinos vazios para acondicionamento de material entorpecente.

Os casos foram encaminhados e apresentados por meio de Relatório de Ocorrência Policial na Central de Flagrantes.

SSP