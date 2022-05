PM prende homem e apreende veículo com sinais de adulteração em Poço Redondo

Nesse domingo (8), militares do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) prenderam um homem com uma motocicleta com sinais de adulteração na Rodovia SE-230, na cidade de Poço Redondo, região do Alto Sertão sergipano.

Por volta das 22h, as equipes realizavam patrulhamento na cidade quando se depararam com um homem numa motocicleta Honda CG Titan, de cor azul, que, ao perceber a aproximação policial correu pelos fundos do centro de artesanato, sendo acompanhado pela equipe policial.

O suspeito afirmou ter comprado a motocicleta em 2019 e apresentou cópia de nota fiscal de uma sucata, que não correspondia com o veículo vistoriado.

Após a abordagem, foi constatado que a motocicleta estava com o chassi e o número do motor raspados. O caso foi encaminhado à delegacia para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom