PM prende homem por ameaçar a companheira com uma pá em Nossa Senhora do Socorro.

Na madrugada desse domingo (21), policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar (5ºBPM) efetuaram a prisão de um homem suspeito de ameaçar a companheira com uma pá. O fato foi registrado na Taiçoca de Fora, município de Nossa Senhora do Socorro.

Segundo relato policial, a guarnição foi acionada para averiguar uma denúncia referente à Lei Maria da Penha, na qual a denunciante afirmava que estava sendo ameaçada pelo seu companheiro com uma ferramenta do tipo pá.

Na residência do casal, a vítima confirmou a denúncia, mas pediu à equipe policial que não fosse encaminhada à delegacia, pois a intenção era apenas retirar o agressor do local.

Após ser convencida da importância de formalizar a denúncia, a mulher concordou com o procedimento e foi encaminhada à delegacia. O companheiro dela foi preso em flagrante.

Fonte: PMSE