PM prende homem por posse ilegal de arma de fogo em Poço Redondo

Na manhã desta sexta-feira, 17, policiais militares da 1ª Companhia do 4º Batalhão realizaram a prisão em flagrante de um homem por posse ilegal de arma de fogo, no município de Poço Redondo, no Alto Sertão sergipano.

O flagrante ocorreu no momento em que os policiais patrulhavam pela Rodovia SE-315 e avistaram o suspeito sentado ao lado de uma espingarda, em um bar localizado às margens da rodovia. O infrator ainda tentou esconder a arma nos fundos do bar, mas acabou sendo detido.

O suspeito e a arma de fogo foram encaminhados à Delegacia de Nossa Senhora de Glória.

Fonte PM