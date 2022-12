PM prende homem por tentativa de homicídio contra policial militar em Maruim

Equipes da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (3ª CIPM) prenderam, nessa segunda-feira (26), um homem por tentativa de homicídio contra um policial militar, na cidade de Maruim, região metropolitana de Aracaju.

De acordo com a polícia, por volta das 23h, a equipe foi acionada para atender a uma ocorrência em que um homem estaria dentro de sua residência, ameaçando os familiares com uma faca e um pedaço de madeira.

Os militares foram informados pela mãe e irmãs do agressor que o homem possuía problemas psicológicos, e , além de tomar medicamento controlado, já foi internado por surto algumas vezes. A guarnição acionou o Corpo de Bombeiros e o Samu, no entanto, enquanto aguardavam reforço, o senhor entrou em sua casa e, com uma faca, foi em direção aos policiais militares, que usavam bastões e verbalizaram para que o homem cessasse a agressão.

Durante a ação, o agressor continuou com a investida em direção aos policiais e atingiu um dos militares rasgando o colete. Neste momento, foi necessário um disparo de arma de fogo para conter a agressão.

Em decorrência dos fatos, o homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital da cidade de Maruim para socorro médico adequado.