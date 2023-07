Policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) prenderam um homem suspeito de ameaçar a companheira com uma faca no município de Lagarto, na região Centro-Sul do estado. O fato foi registrado nessa segunda-feira (10).

Segundo as informações policiais, a vítima esteve no Posto de Atendimento ao Cidadão (Pac) do Povoado Colônia Treze e denunciou que foi ameaçada com uma faca do tipo peixeira, além de ter sido agredida fisicamente pelo seu companheiro.

Ainda conforme o relato, a vítima também informou que tinha dificuldade para fazer a denúncia porque o autor do crime a impedia de sair de casa.

Diante da comunicação feita pela vítima, os policiais militares foram à residência do casal e identificaram o suspeito. A faca utilizada por ele para ameaçar a companheira também foi localizada.

O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) de Lagarto, onde foram tomadas as medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM