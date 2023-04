PM prende homem suspeito de cometer homicídio com uso de arma de fogo em Estância

Na madrugada do último domingo, 23, policiais do 6° Batalhão da Polícia Militar (6° BPM) prenderam um homem suspeito de cometer um homicídio com uso de arma de fogo em Estância.

Segundo informações da PM, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência por disparos de arma de fogo no Bairro Cidade Nova. Na cena do crime, ficou constatado que um homem de 27 anos foi alvejado e não resistiu aos ferimentos.

Ao chegar no local dos fatos, os militares perceberam um homem em fuga. Durante a tentativa de abordagem, o suspeito atirou contra os policiais,que reagiram e o autor acabou sendo atingindo. Ele foi preso, com uma arma que continha quatro munições.

O homem recebeu atendimento médico no Hospital Regional de Estância e posteriormente foi conduzido à delegacia, onde foram tomadas as medidas cabíveis ao caso. Um segundo suspeito de estar envolvido no homicídio segue sendo procurado pela PM.

Com informações da Ascom / PMSE