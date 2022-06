PM prende suspeito de manter a companheira em cárcere privado na Barra dos Coqueiros

Na noite dessa segunda-feira, 27, policiais da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ª CIPM) prenderam um homem que mantinha a própria companheira em cárcere privado na Barra dos Coqueiros.

Os militares da 2ª CIPM foram acionados para averiguar a informação de que uma mulher havia sido ameaçada e proibida de sair da casa de seu atual companheiro. Na ocasião, a vítima aproveitou que o agressor saiu da residência e denunciou o cárcere privado que já durava três dias.

Os policiais se deslocaram com brevidade para o imóvel, na Avenida Oceânica, no Bairro Atalaia Nova, onde encontraram a vítima próxima a uma janela. A mulher pedia por socorro e afirmava que temia pela sua vida e da sua filha.

Em seguida, os agentes entraram na casa e localizaram o suspeito de manter a companheira em cárcere privado. Ele negou qualquer tipo de cárcere, mas admitiu as ameaças.

A vítima, por outro lado, disse aos policiais que convivia há pouco mais de dois meses com o denunciado, mas que resolveu retornar para a casa de sua mãe na noite da última quinta-feira, 23. Neste momento, o suspeito ficou revoltado com a decisão e passou a ameaçá-la com uma faca e agredi-la com socos e chutes. Ainda insatisfeito com a situação, ele trancou as portas e proibiu a companheira de sair da casa.

Diante das evidências, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Atendimento à Grupo Vulneráveis (DAGV), onde foram tomadas as medidas legais.

Ascom PM/SE