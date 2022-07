PM prende suspeito de tentativa de homicídio contra idoso em Poço Redondo

Na noite desse domingo, 11, policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) prenderam um homem suspeito de ferir um senhor de 86 anos de idade com golpes de faca, no município de Poço Redondo.

Após a tentativa de homicídio contra o idoso, no Povoado Queimada Grande, os policiais foram acionados pela família da vítima e iniciaram as buscas pelo suspeito. Ele foi localizado enquanto transitava com uma motocicleta na SE 407, no Povoado Santa Rosa do Ermírio, também em Poço Redondo.

O suspeito, que ainda se encontrava com a faca utilizada no crime, foi preso e encaminhado à delegacia local.

Fonte: Ascom/PMSE