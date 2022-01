PM prende três homens por suspeita de tráfico de drogas em Indiaroba

Nessa quarta-feira (19), policiais militares da 3ª Companhia do 6º Batalhão (3ª Cia/ 6º BPM) prenderam três homens por suspeita de tráfico de drogas na cidade de Indiaroba, região Sul de Sergipe.

De acordo com informações policiais, os militares realizavam policiamento ostensivo no Bairro Cocal, por volta das 12h, quando perceberam três homens em atitude suspeita. Ao notarem a presença policial, eles desobedeceram à ordem de parada e entraram em uma residência. No local, foram apreendidos vários invólucros de maconha, crack, uma caderneta com anotações, uma balança de precisão, além de uma motocicleta CG de cor vermelha, parcialmente, desmontada.

Os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia para adoção de medidas cabíveis.