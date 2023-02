PM recupera veículo com restrição em Campo do Brito

Nessa segunda-feira, 6, policiais militares da 1ª Companhia do 3º Batalhão recuperaram uma motocicleta de cor branca e placa QKY 1203, na cidade de Campo do Brito, região do Agreste Central sergipano.

A guarnição recebeu a informação que uma moto roubada, no município de Itabaiana, estaria dentro de uma residência no conjunto Bom Jardim, em Campo do Brito. Diante das informações, os militares chegaram ao endereço indicado e localizaram duas motocicletas, sendo que uma delas possuía restrição.

A senhora que estava na residência afirmou que o veículo pertencia a seu neto que, no momento, não estava no local. O caso foi encaminhado à Delegacia de Campo do Brito para a adoção das medidas cabíveis.