Ação conjunta entre policiais militares da Companhia de Polícia Fazendária (CPFaz) e auditores da Secretaria de Estado da Fazenda resultou na apreensão de uma carga com sucata de ferro sem nota fiscal. O flagrante foi realizado no município de Nossa Senhora do Socorro, na noite dessa quinta-feira (1º).

Durante fiscalização de rotina, os auditores da Sefaz abordaram um caminhão que transportava sucatas de ferro.

Na averiguação do material, os agentes descobriram que a carga não possuía nota fiscal.

Com o apoio dos policiais militares da Companhia Fazendária, a carga foi retida e encaminhada para o Fisco estadual, onde foi lavrado o auto de infração.