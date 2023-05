Policiais civis da Delegacia de Carmópolis apreenderam cerca de 3,5kg de drogas durante ação policial deflagrada nessa quinta-feira (11). Os entorpecentes e o material apreendido geraria um lucro estimado em R$ 100 mil. Na ação policial, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

De acordo com o delegado Eurico Nascimento, após diligências, os policiais flagraram um homem praticando tráfico de drogas em uma residência no centro da cidade de Carmópolis. “Segundo declarações do investigado, após particionado e vendido, o entorpecente renderia a quantia de mais de R$ 100 mil”, informou.

Na ação policial, foram apreendidos mais de 2kg de pasta base de cocaína e mais de 1,5kg de maconha prensada, além de 408 pinos de cocaína vazios e 25 cheios, 48 pequenos tabletes de maconha, balança de precisão e material de corte e embalagem para o entorpecente.

A Polícia Civil solicita que a comunidade continue auxiliando o trabalho das forças de segurança pública no enfrentamento à criminalidade em todo o estado. Informações e denúncias podem ser repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.