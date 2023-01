Polícia Civil apreende 9kg de droga em Campo do Brito

Equipes do Departamento de Narcóticos (Denarc), com o apoio da Delegacia de Campo do Brito, prenderam em flagrante um homem de 48 anos investigado por tráfico de drogas. A ação policial ocorreu nessa quinta-feira (5), na cidade de Campo do Brito.

De acordo com as informações policiais, as investigações apontavam que seria realizada uma entrega de drogas na rodovia estadual que liga as cidades de Campo do Brito e Itabaiana.

Após levantamentos das equipes, foi possível identificar ao menos um dos envolvidos na transação, e, após a abordagem, foram encontrados em sua posse diversos tabletes de substância vegetal com características de maconha.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Com o suspeito, foram apreendidos 9 kg de substância semelhante à maconha, um veículo utilizado para fazer o transporte e a entrega do material, um aparelho celular e dinheiro.

O investigado e o material apreendido foram encaminhados ao Denarc, onde as investigações continuarão a fim de que sejam identificados outros envolvidos no crime.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas ao Disque-Denúncia (181).