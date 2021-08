Polícia Civil apreende adolescente por tentativa de homicídio em Canindé de São Francisco

Equipe da Delegacia de Canindé de São Francisco apreendeu um adolescente suspeito da prática de tentativa de homicídio no bairro Olaria, em Canindé de São Francisco. O caso ocorreu nessa segunda-feira (16).

De acordo com as investigações, a vítima foi atingida por cinco disparos de arma de fogo. A equipe policial diligenciou até o hospital da cidade e conseguiu conversar com a vítima da investida criminosa.

A vítima conhecia os suspeitos e informou os nomes deles para os policiais. Diante disso, iniciou-se as diligências para localização dos dois irmãos responsáveis pelo crime. Os adolescentes já possuem passagens por tráfico de drogas.

A equipe conseguiu encontrar um dos autores, que estava escondido na casa de parentes. Já o outro adolescente conseguiu fugir com a arma do crime pela mata que fica por trás do bairro Olaria.

O adolescente apreendido confessou que o crime foi praticado em decorrência de dívidas do tráfico de drogas. As diligências continuam no intuito de encontrar o outro envolvido. Informações e denúncias podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia (181).